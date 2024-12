Goleiro do Grêmio se despede do clube: ‘realização do sonho’

O Grêmio não contará com um de seus goleiros para a próxima temporada. Através das redes sociais, Brenno se despediu do clube. O jogador, que estava há nove anos no Tricolor, tinha contrato até dezembro de 2025, mas optou pela saída. Ele foi anunciado pelo Fortaleza na tarde de quarta-feira (18).

Brenno chegou ao Grêmio com 16 anos, nas categorias de base do clube. Em 2021, foi alçado à equipe profissional do Tricolor, na qual atuou em 36 jogos. Na temporada seguinte, seguiu no time e finalizou o ano com 35 partidas.

Brenno, goleiro do Grêmio, tinha contrato até o final de 2025 (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Já em 2023, Brenno começou a ganhar menos oportunidades. Com isso, foi emprestado ao Bari, da Itália, por uma temporada. Por lá, foram 33 partidas até retornar a Porto Alegre. Com a titularidade incontestável de Marchesín, Brenno novamente ficou sem chances. Apesar do contrato ir até o final de 2025, o arqueiro optou pela saída. Na tarde de quarta-feira, ele foi anunciado como novo reforço do Fortaleza.

Veja o post do goleiro:

"Nunca vou esquecer a primeira vez que vesti o manto tricolor. Era a realização do sonho de um menino de 16 anos que sempre trabalhou muito para chegar em um clube grande do Brasil. Hoje, quase 9 anos depois, olho para trás e vejo que todo esse esforço valeu a pena. Me despeço hoje do Grêmio com um sentimento enorme de gratidão, respeito e admiração pela instituição. Agradeço a todos com quem trabalhei: diretoria, comissão técnica, funcionários, jogadores e torcida. Chegou a hora de viver novos desafios, mas não poderia deixar de expressar a minha gratidão e respeito por esse clube. Obrigado Grêmio! Obrigado Porto Alegre! E obrigado Rio Grande do Sul!"