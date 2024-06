Fortaleza x Grêmio: qual é o histórico do confronto?

Divulgação/ Fortaleza







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 19/06/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O confronto entre Fortaleza e Grêmio promete agitar a noite desta quarta-feira (19), às 20h, no Castelão. Em vários anos de rivalidade, as equipes já se encontraram em algumas oportunidades. Saiba quem leva a vantagem no confronto! (clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!)

Estatísticas gerais de Fortaleza x Grêmio

Ao todo, as equipes disputaram 20 jogos, com três vitórias do Fortaleza, seis empates e 11 vitórias do Grêmio. Com o Laion sendo mandante, a vantagem também é do Imortal, com cinco vitórias, três empates e apenas três derrotas.

Divulgação/ Fortaleza

Nos domínios do Tricolor Gaúcho, mais vantagem: seis vitórias e três empates. O Grêmio marcou 33 gols e sofreu apenas 14 nestes 20 jogos já disputados. No retrospecto recente, o Imortal não anda bem das pernas. Desde 2019, venceu apenas uma vez. De lá pra cá, foram cinco empates e uma derrota.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fortaleza e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X GRÊMIO

10ª RODADA - SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 19 de junho de 2024, às 20h;

🏟️ Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Titi, Tomáz Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi e Pepê; Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão.