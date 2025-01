Copinha 2025: Grêmio vence o Marcílio Dias e avança na competição

O Grêmio avançou na Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha. Nesta segunda-feira (13), o Tricolor venceu o Marcílio Dias, por 1 a 0, em Guaratinguetá. Hiago foi o responsável pelo único gol da partida. Agora, os gaúchos enfrentam o Goiás na próxima fase da competição.

Apesar do Grêmio chegar à segunda fase com a melhor campanha, foi o Marcílio Dias que iniciou o jogo no ataque. Logo no primeiro minuto, o Marinheiro teve uma oportunidade e, na sequência, foi a vez do Tricolor. Os minutos iniciais foram marcados por equilíbrio. As duas equipes conseguiram chegar ao campo de ataque, mas não mostraram efetividade na finalização. A primeira grande chance do jogo aconteceu aos 19 minutos. Caíque recebe e, de longe, resolve arriscar. A bola passou rente ao gol, levando perigo ao goleiro João Freitas.

Grêmio e Marcílio Dias se enfrentaram pela 2ª fase da Copinha (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Já os minutos finais foram marcados por uma confusão. Guilherme Pombo, do Marcílio Dias, foi expulso. O árbitro fez o sinal de "retirar" o amarelo para aplicar o vermelho, mas o camisa 9 não tinha cartão. O juiz se confundiu e, na verdade, expulsou Keven, autor da falta em Smiley. Ele voltou atrás no cartão amarelo e aplicou vermelho. Mesmo com um jogador a menos, o Marinheiro foi para o ataque e quase abriu o placar com Magnata, mas Nathan salvou em cima da linha. Os oito minutos de acréscimos não foram suficientes para mexer no placar e o jogo foi zerado para o intervalo.

Diferente do primeiro tempo, o Grêmio iniciou a etapa final com mais força - e efetividade. Logo no primeiro minuto, Hiago recebeu livre na área e cabeceou para dentro do gol de João Freitas, abrindo o placar para o Tricolor. Mesmo com um gol de vantagem, os gaúchos continuaram no ataque e obrigaram o goleiro do Marinheiro a fazer grandes defesas em mais de uma oportunidade.

Hiago marcou o gol do Grêmio que garantiu a vaga na Copinha (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Até o final da partida, as duas equipes tiveram boas chances e os goleiros brilharam fazendo grandes defesas até os últimos lances da partida. Com sete minutos de acréscimos, nem o Tricolor e nem o Marinheiro conseguiram balançar as redes e, com isso, o Grêmio garantiu a vaga para a terceira fase da Copinha.

Grêmio enfrenta o Goiás na 3ª fase

O adversário do Tricolor foi definido, também, às 11h desta segunda-feira. Em partida simultânea, Goiás e Vitória da Conquista empataram em 1 a 1 e levaram a disputa aos pênaltis. Nas penalidades, o Goiás levou a melhor e enfrentará o Grêmio na terceira fase da competição.