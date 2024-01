Equilibrado desde os primeiros minutos. No entanto, o Grêmio teve mais eficiência e abriu 2 a 0 no primeiro tempo. No retorno, o time mineiro cresceu e igualou o marcador, mas Jardiel ampliou e deixou os gaúchos novamente em vantagem. O Imortal garantiu a vitória, apesar da tensão imposta nos últimos minutos do jogo.