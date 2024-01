O Grêmio se recuperou da derrota na estreia do Gauchão e venceu com facilidade o São José, por 4 a 1, na Arena do Grêmio. A vitória começou a ser construída através do talendo de Soteldo, que no primeiro tempo deu uma assistência para João Pedro Galvão e marcou um gol. No segundo tempo, Cristaldo e Reinaldo ampliaram. Fábio marcou o gol de honra dos visitantes.