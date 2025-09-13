O Grêmio tem dúvidas no setor ofensivo para encarar o Mirassol, neste sábado (13), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cristaldo, Braithwaite e Carlos Vinícius brigam por duas vagas no time titular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

No último jogo do Grêmio antes da pausa para a Data Fifa — empate em 1 a 1 com o Flamengo, no dia 31 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ —, o técnico Mano Menezes utilizou os centroavantes Braithwaite e Carlos Vinícius juntos, com o dinamarquês mais recuado. Porém, como o próprio treinador explicou na entrevista coletiva após o jogo, tratava-se de estratégia específica para enfrentar o Rubro-Negro Carioca, que visava reter a posse de bola quando o Tricolor Gaúcho a recuperasse.

Por se tratar de um jogo dentro de casa, em que o Grêmio precisará propor mais, a lógica seria o ingresso de um meia na equipe. Cristaldo entrou bem no segundo tempo diante do Flamengo, mas faz uma temporada abaixo do esperado, e não inicia uma partida pelo Tricolor Gaúcho há exatamente dois meses — foi no dia 13 de julho, na derrota por 4 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Estreia de Arthur será a principal atração do Grêmio contra o Mirassol

Se Cristaldo jogar, só sobrará uma vaga para Braithwaite e Carlos Vinícius. No mais, Mano Menezes não deve promover surpresas. A grande atração será a reestreia de Arthur, na segunda função do meio-campo, ao lado de Cuéllar. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Arthur; Alysson, Cristaldo (Braithwaite) e Cristian Olivera; Carlos Vinícius.