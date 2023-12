Funes Mori - Atualmente com 32 anos, o atacante argentino defende o Monterrey, do México. O jogador já chegou a ser consultado pelo Grêmio há alguns meses, mas não houve avanço nas negociações. Dessa vez, pesa a favor do clube o fato do contrato de Funes Mori se encerrar no meio do próximo ano, o que permitiria a assinatura de um pré-contrato com o atleta a partir da janeiro. Assim, o jogador desembarcaria no Brasil de graça, custando apenas o seu salário. Ainda assim, a direção do clube estuda o melhor modelo de negócio a ser seguido.