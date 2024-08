Braithwaite estreia, e Grêmio vence o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro

Grêmio conquistou importante sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 21:46 • Cuiabá (MS)

O Grêmio venceu o Cuiabá na noite deste sábado (10) pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Pantanal, o Tricolor garantiu mais três pontos na competição ao bater o Dourado por 3 a 1. Gustavo Nunes marcou o primeiro gol do jogo, enquanto Braithwaite fez o segundo e o terceiro dos visitantes e o dos donos da casa, contra.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Grêmio chega aos 24 pontos e assume a 11ª posição da competição. Já o Cuiabá permanece com 17 pontos, na 17ª colocação do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Bahia, no próximo sábado (17), a partir das 18h30. Antes disso, o Tricolor encara o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (14). Já o Cuiabá enfrenta o Atlético-MG, também no sábado, às 16h.

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 3 GRÊMIO

22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de agosto de 2024, às 19h;

📍 Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT);

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos;

🚩 Assistentes: Luanderson Lima Dos Santos e Alessandro Alvaro Rocha De Matos;

🖥 ️ VAR: Rafael Traci.

⚽ Gols: Gustavo Nunes (23' do 1ºT) 3x Braithwaite - contra (06 ' do 2ºT), (19' do 2ºT) e (40' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Caíque e Edenílson (GRE)

🟥 Cartões Vermelhos: -



CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves (Clayson), Alan Empereur e Juan Tavares (Railan); Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Lucas Fernandes) e Max (Eliel); André Luiz (Derik) e Isidro Pitta.



GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Natã e Fábio (Zé Guilherme); Villasanti, Pepê (Ronald) e Monsalve (Dodi); Edenilson (Cristaldo), Braithwaite (Aravena) e Gustavo Nunes.