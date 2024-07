90 dias fora de casa: Arena do Grêmio segue sem prazo para retorno

Foto: Júlia Brasil







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 10:40 • São Paulo (SP)

90 dias. Este é o tempo que passou desde o último jogo na Arena do Grêmio. Entre Curitiba e Caxias do Sul, a expectativa é de retorno para casa. Entretanto, ainda não há uma data prevista.

A Arena do Grêmio é localizada no bairro Humaitá, um dos mais afetados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Foram cerca de 20 dias embaixo da água e diversos prejuízos.

Apesar da manutenção do gramado estar avançando conforme o cronograma, há outros setores que necessitam de mais atenção. A parte elétrica e de TI, uma das mais afetadas, ainda precisa de peças e equipamentos, que estão sendo negociados com fornecedores. Com isso, o prazo de retorno ainda está em definição.

Em entrevista recente, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, mostrou pessimismo em relação ao retorno para a casa Tricolor.

- Não tem um dia desde a enchente que não perguntamos para a Arena uma previsão, seja otimista ou pessimista. A gestão não é do Grêmio, é de outra empresa, que tem seu modus operandi e que infelizmente não nos garante uma previsão de volta. Eu posso entender algumas demoras, mas se eu souber que não vou jogar lá, consigo me preparar melhor para outro local - disse o mandatário.

Desde o início das enchentes, o Grêmio já mandou seus jogos no Couto Pereira, em Curitiba, em Cariacica, no Espírito Santo e, atualmente, joga no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida contra o Fluminense, pela Libertadores, todavia, ainda não há confirmação do local.