Wesley Safadão revela acerto para jogar por clube do futebol brasileiro

Wesley Safadão com a camisa do Treze (Foto: Reprodução/@wesleysafadao)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 14:06 • São Paulo (SP) • Atualizada em 19/06/2024 - 16:21

Um dos principais nomes da música brasileira na atualidade, Wesley Safadão anunciou que está se preparando para atuar por uma equipe do futebol brasileiro. Vestindo a camisa do Treze, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, o cantor assegurou que assinou com uma equipe da Paraíba para disputar ao menos uma partida oficial nesta temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Vou logo falar a verdade para vocês. Tem uns quinze dias que fui contratado por um time da Paraíba para jogar um jogo da temporada. Vou entrar com 20 minutos do segundo tempo, e vou jogar os últimos 25 minutos - disse.

Porém, ao mesmo tempo que se prepara para iniciar sua trajetória no futebol, Wesley Safadão terá que conciliar os treinos com a agenda de shows. Ao todo, o cantor possui 27 eventos marcados para o mês de junho.

Eu preciso estar pronto. Já estou no terceiro dia de treino — Afirmou Wesley Safadão.

Safadão é proprietário da Betvip, empresa do ramo de apostas que patrocina o Treze. Na última semana, o cantor publicou diversas postagens vestindo a camisa do clube paraibano, que luta para garantir a classificação adiantada à segunda fase da Série D do Brasileirão.

Treze lidera o grupo C da Série D do Campeonato Brasileiro com 23 pontos (Foto: Reprodução/Trezefcoficial)