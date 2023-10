A bola começará a rolar para final da Série C do Brasileirão no domingo (15), com o confronto entre Amazonas e Brusque. Porém, a partida entre Volta Redonda e Paysandu, pela sexta rodada do Grupo C do quadrangular final, parece não ter fim. Marcado pela polêmica em torno da expulsão de Robinho, meia do Papão, o confronto deve ter desdobramentos jurídicos. O Voltaço mantém seu desejo de impugnar a partida.