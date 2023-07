Durante a última semana, o Athlético-PR acertou a venda de Vitor Roque para o Barcelona por 74 milhões de euros. A negociação se tornou uma das maiores da história do futebol brasileiro, ultrapassando os 72 milhões de euros de Endrick, que foi vendido do Palmeiras para o Real Madrid. Vitor Roque fica só atrás dos 88,4 milhões de euros de Neymar, que foi do Santos para o Barcelona em 2013.