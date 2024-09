Villarreal e Pelé Academia assinam acordo estratégico para promover jovens talentos

Embaixador do Villarreal, Marcos Senna participará do evento que promove a parceria entre o clube espanhol e a Academia Pelé (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 22:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Villarreal, reconhecido como uma das melhores academias de futebol da Europa, assinou um acordo de colaboração com o Resende e sua prestigiada Pelé Academia. União que não só fortalecerá os laços entre Europa e América do Sul no mundo do futebol como servirá de ponte para o desenvolvimento de jovens talentos e a formação de treinadores a nível internacional.

E a celebração da parceria se dará de forma emblemática, aos pés do Cristo Redentor. O evento acontecerá no dia 12 de setembro, às 19h30, quando haverá uma coletiva do ex-jogador Marcos Senna, referência, ídolo e embaixador do Villarreal, clube que defendeu por 11 temporadas, de 2002 a 2013. Também com as presenças do CEO Fernando Roig, do diretor comercial Juan Antón e do diretor de comunicação Hernán Sanz, um dos pontos altos será a projeção da camisa do Submarino Amarelo no maior cartão postal do Rio de Janeiro.

Com excelente histórico na formação de jogadores de elite, o clube espanhol oferece uma metodologia de treino única que tem sido fundamental para o seu sucesso na Europa. Um trabalho que não só foca no desenvolvimento técnico e tático dos jogadores, mas também no seu crescimento pessoal e social. É um sistema que dá forte ênfase às relações humanas, criando um ambiente onde o respeito, a solidariedade e a camaradagem são valores fundamentais.

A colaboração com a Pelé Academia permitirá que jovens jogadores brasileiros se beneficiem desta metodologia, facilitando sua adaptação dentro e fora de campo. Os jovens atletas que chegarem ao Villarreal, vindos da Pelé Academia, serão recebidos num ambiente que prioriza seu bem-estar e crescimento, garantindo uma transição fluida e bem-sucedida para o futebol europeu.

Além disso, este acordo inclui um sistema inovador de formação de treinadores. Os técnicos da Pelé Academia receberão treinamento nas instalações do Villarreal, aprendendo a aplicar sua metodologia avançada no Brasil. O que não só fortalecerá as operações da Pelé Academia como também contribuirá para o desenvolvimento do futebol de base no Brasil, alinhando técnicas de treinamento com os mais altos padrões europeus.

Marcos Senna fala em expansão internacional da marca Villarreal

Uma das principais cláusulas do acordo dá prioridade ao Villarreal sobre os jogadores formados na Pelé Academia, garantindo, assim, que o talento emergente do Resende tenha uma plataforma direta para se destacar na Europa. Esta sinergia entre ambas as instituições impulsionará as carreiras destes jovens jogadores e estabelecerá um novo padrão na colaboração internacional no desenvolvimento do futebol de base.

- A união com a Pelé Academia é um marco na expansão internacional do clube, fortalecendo sua presença em um dos mercados de futebol mais vibrantes e competitivos do mundo - disse Marcos Senna, reforçando, como embaixador, a posição do clube como líder no desenvolvimento de talentos e sublinhando seu compromisso com o desenvolvimento global do futebol.

A Pelé Academia, portanto, passa a fazer parte do programa internacional da “Academia Villarreal”, onde o clube transmite sua metodologia de treinamento. Já são 30 academias espalhadas pelo mundo, em países como Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Israel, Índia, Kuwait e Bolívia.