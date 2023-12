O Fluminense recebeu o Grêmio no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Encarando o duelo como uma preparação para a disputa do Mundial de Clubes, os comandados de Fernando Diniz não renderam o esperado e foram derrotados pelo Imortal de Renato Gaúcho, que garantiu a segunda colocação do campeonato. Suárez, destaque do jogo, se despediu do clube anotando dois gols no confronto e sendo decisivo para sua equipe.