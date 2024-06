Vasco anuncia patrocínio pontual para partida contra o Palmeiras; confira

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 17:40 • Rio de Janeiro

O Vasco anunciou um patrocínio pontual para o duelo diante do Palmeiras, nesta quinta (13), às 21h30 (de Brasília). O clube divulgou o acerto com a Joli Material de Construção para estampar a camisa na partida, em acordo realizado pela Wolff Sports & Marketing.

Confira a divulgação do acordo nas redes sociais:

Empresa nacional de materiais de construção, a Joli atua no mercado desde 1979 e já firmou parceiras com outros gigantes do futebol do país, como Santos, São Paulo e Fortaleza. No uniforme vascaíno, a marca da empresa será estampada nas costas, na barra inferior ao número da camisa.

No duelo marcado para o Allianz Parque, o Vasco busca virar a chave do péssimo momento na temporada. Antes da paralisação da Data FIFA, o Cruzmaltino sofreu uma dolorida goleada por 6 a 1 diante do maior rival, o Flamengo.

Atualmente, o Vasco ocupa a 14ª colocação, com seis pontos, apenas um a mais que a equipe que abre o Z4, o Criciúma.

Vasco busca se recuperar de mau momento na temporada diante do Palmeiras. (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)