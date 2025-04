Vai dar zebra? Lance! analisa em quais duelos da Copa do Brasil o inesperado pode acontecer

O que se convencionou chamar de "zebra" no futebol brasileiro? Zebra é aquele resultado surpreendente, em que um time de menor expressão, ou em fase ruim, surpreende e derrota ou apenas tira pontos da equipe mais forte, poderosa ou rica. A expressão teve origem em uma partida entre a Portuguesa do Rio e o Vasco, em 1964, onde o então técnico da Lusinha, Gentil Cardoso, previu um resultado surpreendente, dizendo "vai dar zebra", se referindo ao último animal da lista do "Jogo do Bicho". No fim das contas, a Portuguesa venceu e até adotou o animal como mascote. A gíria ficou ainda mais popular nos anos 80, quando no programa "Fantástico", da Rede Globo, uma zebra animada anunciava o resultado da Loteria Esportiva. E quando algum placar fora do comum era anunciado, ela dizia: "E deu eu: zebra!"

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Zebra é a vitória do Davi sobre o Golias. E é na Copa do Brasil, a principal competição "mata-mata" nacional, que o inesperado tem mais chance de acontecer. O Lance! analisou os 16 confrontos da terceira fase da competição, oriundos de um sorteio entre dois potes: o dos melhores e dos piores ranqueados pela CBF. Ou seja, os favoritos contra as "zebras".

A cotação do "Zebrólogo" do Lance! vai de um (🦓) a cinco emojis de zebrinhas (🦓🦓🦓🦓🦓). Quanto mais emojis, mais a zebra tem chance de acontecer. Ou seja, uma cotação de cinco zebrinhas significa que o favorito corre sério risco de perder. Enquanto apenas uma zebrinha significa que ela tem pouca força para surpreender o "Golias".

continua após a publicidade

Zebrólogo ataca na Copa do Brasil (imagem: IA ChatGPT)

Terça, 29/4

19h - Internacional x Maracanã (CE) - Beira-Rio 🦓

Considerado um dos favoritos para os principais campeonatos da temporada e atual campeão gaúcho, o Internacional dificilmente sofrerá diante do Maracanã jogando em seus domínios. Mesmo sendo vice-campeão cearense, o time de Maracanaú vai ter que usar todo o seu potencial de zebra para arrancar algum ponto no Beira-Rio. Em dois jogos de Série D, ainda não conseguiu vencer,

Últimos cinco jogos do Inter:

26/4 - Internacional 3 x 1 Juventude - Beira-Rio (Brasileirão) 🟢

22/4 - Internacional 3 x 3 Nacional-URU - Beira-Rio (Libertadores) 🟡

19/4 - Grêmio 1 x 1 Internacional - Arena do Grêmio (Brasileirão) 🟡

16/4 - Internacional 0 x 1 Palmeiras - Beira-Rio (Brasileirão) 🔴

13/4 - Fortaleza 0 x 0 Internacional - Castelão (Brasileirão) 🟡

continua após a publicidade

Últimos cinco jogos do Maracanã:

26/4 - Maracanã 0 x 0 Maranhão - Almir Dutra (Série D) 🟡

19/4 - Tocantinópolis 2 x 2 Maracanã - Ribeirão (Série D) 🟡

15/3 - Maracanã 2 x 1 Ferroviário - Almir Dutra (Cearense) 🟢

12/3 - Maracanã 0 x 0 Ceilândia (4 a 3 nos pênaltis) - Domingão (Copa do Brasil) 🟡

9/3 - Ceará 4 x 0 Maracanã - Presidente Vargas (Cearense) 🔴

Retrô (PE) x Fortaleza - Arena de Pernambuco 🦓🦓🦓

O encontro entre dois vice-campeões estaduais, pernambucano e cearense, tem cotação de três zebras segundo o zebrólogo. Isso significa que, jogando em São Lourenço da Mata, o Retrô tem boas chances de surpreender o Fortaleza. Pela Série D, se aproveitou do fato de ser anfitrião e derrotou o Figueirense. Enquanto isso, o Tricolor do Pici amarga um jejum de sete jogos sem vencer.

Últimos cinco jogos do Retrô:

26/4 - Retrô 2 x 1 Figueirense - Arena de Pernambuco (Série C) 🟢

19/4 - Ponte Preta 1 x 0 Retrô - Moisés Lucarelli (Série C) 🔴

13/4 - Retrô 0 x 0 Tombense - Arena de Pernambuco (Série C) 🟡

2/4 - Sport 1 x 2 Retrô (4 a 2 nos pênaltis) - Ilha do Retiro (Pernambucano) 🟢

22/3 - Retrô 2 x 3 Sport - Arena de Pernambuco (Pernambucano) 🔴

Útimos cinco jogos do Fortaleza:

26/4 - Sport 0 x 0 Fortaleza - Ilha do Retiro (Brasileirão) 🟡

23/4 - Atlético Bucaramanga 1 x 1 Fortaleza - Américo Montanini (Libertadores) 🟡

20/4 - Fortaleza 1 x 2 Palmeiras - Castelão (Brasileirão) 🔴

16/4 - Vitória 2 x 1 Fortaleza - Barradão (Brasileirão) 🔴

13/4 - Fortaleza 0 x 0 Internacional - Castelão (Brasileirão) 🟡

19h30 - Maringá x Atlético-MG - Willie Davids 🦓🦓🦓

Outro duelo com cotação de três zebras é o entre o vice-campeão paranaense — e um dos líderes da Série C — contra o atual campeão mineiro, que vem penando no Brasileirão. O Atlético-MG, time comandado por Cuca, sofreu para empatar com o Mirassol no fim de semana, e está na zona de rebaixamento. O Maringá, que há dois anos surpreendeu o Flamengo vencendo por 2 a 0, na mesma Copa do Brasil, é um dos líderes da Série C, ainda invicto.

Últimos cinco jogos do Maringá:

26/4 - Londrina 1 x 1 Maringá - Vitorino Dias (Série C) 🟡

20/4 - Maringá 2 x 1 São Bernardo FC - Willie Davids (Série C) 🟢

13/4 - Guarani 2 x 3 Maringá - Brinco de Ouro (Série C) 🟢

29/3 - Operário-PR 1 x 1 Maringá (5 a 4 nos pênaltis) - Germano Kruger (Paranaense) 🟡

22/3 - Maringá 2 x 2 Operário-PR - Willie Davids (Paranaense) 🟡

Últimos cinco jogos do Atlético:

26/4 - Mirassol 2 x 2 Atlético - Campos Maia (Brasileirão) 🟡

23/4 - Caracas 1 x 1 Atlético - Olímpico de La U (Sul-Americana) 🟡

20/4 - Atlético 1 x 0 Botafogo - Mineirão (Brasileirão) 🟢

16/4 - Santos 2 x 0 Atlético - Vila Belmiro (Brasileirão) 🔴

13/4 - Atlético 2 x 2 Vitória - Mineirão (Brasileirão) 🟡

21h30 - Fluminense x Aparecidense - Maracanã 🦓

Mesmo vindo de derrota para o Botafogo no clássico de sábado, pelo Brasileirão, a primeira sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o Fluminense é franco-favorito jogando em pleno Maracanã contra a Aparecidense. Por isso, a cotação é de apenas uma zebrinha listrada. A equipe de Aparecida de Goiânia fez um péssimo campeonato goiano, terminando na décima posição, e vem tentando se recuperar disputando a Série D do Brasileiro.

Últimos cinco jogos do Fluminense:

26/4 - Botafogo 2 x 0 Fluminense - Nilton Santos (Brasileirão) 🔴

23/4 - Unión Española 1 x 1 Fluminense - La Florida (Sul-Americana) 🟡

20/4 - Fluminense 1 x 1 Vitória - Maracanã (Brasileirão) 🟡

16/4 - Corinthians 0 x 2 Fluminense - Neo Química Arena (Brasileirão) 🟢

13/4 - Fluminense 1 x 0 Santos - Maracanã (Brasileirão) 🟢

Últimos cinco jogos do Aparecidense:

26/4 - Aparecidense 0 x 0 Mixto - Annibal de Toledo (Série D) 🟡

19/4 - Capital 0 x 1 Aparecidense - JK Paranoá (Série D) 🟢

4/3 - Aparecidense 1 x 0 FC Cascavel - Annibal de Toledo (Copa do Brasil) 🟢

26/2 - Votuporanguense 2 x 2 Aparecidense (4 a 5 nos pênaltis) - Plínio Marin (Copa do Brasil) 🟡

23/2 - Aparecidense 1 x 0 Atlético-GO - Annibal de Toledo (Goiano) 🟢

21h30 - São Paulo x Náutico - Morumbis 🦓

Por mais que o Náutico seja um time de grande tradição, o fato de ter ficado fora das semifinais do Campeonato Pernambucano pesa na temporada fraca da equipe, que em três rodadas ainda não venceu na Série C. Embora o São Paulo ainda não tenha decolado em 2025, faz uma boa Libertadores e está há nove jogos sem derrota — embora seis destes sejam empates. A cotação é a mínima, de uma listradinha, afinal o jogo é no Morumbis, onde o Tricolor só perdeu um jogo este ano.

Últimos cinco jogos do São Paulo:

26/4 - Ceará 1 x 1 São Paulo - Castelão (Brasileirão) 🟡

23/4 - Libertad 0 x 2 São Paulo - Tigo La Huerta (Libertadores) 🟢

20/4 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis (Brasileirão) 🟢

16/4 - Botafogo 2 x 2 São Paulo - Nilton Santos (Brasileirão) 🟡

13/4 - São Paulo 1 x 1 Cruzeiro - Morumbis (Brasileirao) 🟡

Últimos cinco jogos do Náutico:

26/4 - CSA 2 x 1 Náutico - Rei Pelé (Série C) 🔴

19/4 - Náutico 0 x 0 Botafogo-PB - Aflitos (Série C) 🟡

13/4 - Itabaiana 2 x 1 Náutico - Mendonção (Série C) 🔴

18/3 - Náutico 1 x 0 América-RN - Aflitos (Copa do Nordeste) 🟢

12/3 - Vitória 0 x 2 Náutico - Barradão (Copa do Brasil) 🟢

Retrô de Franklim Mascote tem boas chances de surpreender o Fortaleza. (foto: Marlon Costa/AGIF)

Quarta, 30/4

19h - Botafogo x Capital-DF - Nilton Santos 🦓

Outro duelo em que a zebra não deve acontecer. Mesmo que tenha feito um Campeonato Carioca ruim e ainda esteja patinando para defender seu título na Libertadores, o Botafogo dificilmente perderá ponto jogando no Nilton Santos diante do Capital, vice-campeão do Distrito Federal. A equipe de Paranoá até vem se destacando nos últimos anos, mas terá que jogar muito para surpreender no Rio de Janeiro diante do atual campeão brasileiro.

Últimos cinco jogos do Botafogo:

26/4 - Botafogo 2 x 0 Fluminense - Nilton Santos (Brasileirão) 🟢

23/4 - Estudiantes 1 x 0 Botafogo - Jorge Hirschi (Libertadores) 🔴

20/4 - Atlético-MG 1 x 0 Botafogo - Mineirão (Brasileirão) 🔴

16/4 - Botafogo 2 x 2 São Paulo - Nilton Santos (Brasileirão) 🟡

12/4 - Bragantino 1 x 0 Botafogo - Nabi Abi Chedid (Brasileirão) 🔴

Últimos cinco jogos do Capital:

26/4 - Porto Velho 0 x 1 Capital - Aluízio Ferreira (Série D) 🟢

19/4 - Capital 0 x 1 Aparecidense - JK Paranoá (Série D) 🔴

29/3 - Capital 1 x 1 Gama (1 a 3 nos pênaltis) - Mané Garrincha (Brasiliense) 🟡

22/3 - Capital 2 x 1 Ceilândia - JK Paranoá (Brasiliense) 🟢

16/3 - Ceilândia 1 x 1 Capital - Abadião (Brasiliense) 🟡

19h30 - Ceará x Palmeiras - Castelão 🦓🦓🦓🦓🦓

Embora o Palmeiras esteja em ótimo momento, este é um duelo de equipes da elite do futebol brasileiro. Por conta do ranking da CBF, o Ceará, atual campeão cearense, caiu no pote 2, mas poderia perfeitamente estar entre os times do pote 1. Vindo de uma sequência de sete vitórias seguidas, o tropeço em casa diante do Bahia no domingo mostra que o Verdão pode estar sentido a sequência pesada de jogos. Descansado e em casa, o Vozão pode surpreender o time paulista, por isso, a cotação máxima para esta partida: cinco zebrinhas. Tudo pode acontecer.

Últimos cinco jogos do Ceará:

26/4 - Ceará 1 x 1 São Paulo - Castelão (Brasileirão) 🟡

21/4 - Bahia 1 x 0 Ceará - Fonte Nova (Brasileirão) 🔴

15/4 - Ceará 2 x 1 Vasco - Castelão (Brasileirão) 🟢

12/4 - Juventude 2 x 1 Ceará - Alfredo Jaconi (Brasileirão) 🔴

5/4 - Ceará 2 x 0 Grêmio - Castelão (Brasileirão) 🟢

Últimos cinco jogos do Palmeiras:

27/4 - Palmeiras 0 x 1 Bahia - Allianz Parque (Brasileirão) 🔴

24/4 - Bolívar 2 x 3 Palmeiras - Hernando Siles (Libertadores) 🟢

20/4 - Fortaleza 1 x 2 Palmeiras - Castelão (Brasileirão) 🟢

16/4 - Internacional 0 x 1 Palmeiras - Beira-Rio (Brasileirão) 🟢

12/4 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Allianz Parque (Brasileirão) 🟢

21h30 - Paysandu x Bahia - Mangueirão 🦓🦓🦓🦓🦓

Finalista do Campeonato Paraense (as partidas decisivas serão nos dias 7 e 11 de maio, contra o Remo) e campeão da Copa Verde, o Paysandu tem todas as chances de vencer o Bahia, atual campeão baiano, ainda mais jogando em casa, no Mangueirão. Por isso, a cotação máxima de cinco emojis, embora não se possa dizer que o Papão seja uma zebra. A boa vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, desbancando o time paulista da liderança do Brasileiro e de uma série de sete triunfos, pode fazer o Tricolor de Aço embalar, mas por outro lado, também poupar algumas peças em Belém.

Últimos cinco jogos do Paysandu:

27/4 - Paysandu 1 x 1 CRB - Mangueirão (Série B) 🟡

23/4 - Goiás 1 x 1 Paysandu (4 a 5 nos pênaltis) - Serra Dourada (Copa Verde) 🟢

19/4 - Operário-PR 0 x 0 Paysandu - Germano Kruger (Série B) 🟡

16/4 - Paysandu 0 x 2 Chapecoense - Mangueirão (Série B) 🔴

12/4 - Vila Nova 1 x 0 Payandu - Onésio Alvarenga (Série B) 🔴

Últimos cinco jogos do Bahia:

27/4 - Palmeiras 0 x 1 Bahia - Allianz Parque (Brasileirão) 🟢

24/4 - Bahia 0 x 1 Atlético Nacional - Fonte Nova (Libertadores) 🟢

21/4 - Bahia 1 x 0 Ceará - Fonte Nova (Brasileirão) 🟢

17/4 - Cruzeiro 3 x 0 Bahia - Mineirão (Brasileirão) 🔴

13/4 - Bahia 1 x 1 Mirassol - Fonte Nova (Brasileirão) 🟡

21h30 - Novorizontino x Corinthians - Jorge de Biasi 🦓🦓🦓

Este duelo poderia perfeitamente seu uma partida de quartas de final do Paulistão. A cotação é de três zebras, ou seja, o Corinthians que se cuide. O Novorizontino foi derrotado pela última vez nas quartas do Estadual, quando levou 1 a 0 do São Paulo no Morumbis, e vem de um triunfo sobre o Athletico-PR, pela Série B. O Timão tenta se recuperar da goleada sofrida para o Flamengo, no domingo, e conta com a estreia do técnico Dorival Júnior para evitar esta possível "zebra".

Últimos cinco jogos do Novorizontino:

24/4 - Novorizontino 2 x 1 Athletico-PR - Jorge de Biasi (Série B) 🟢

21/4 - Novorizontino 1 x 1 Criciúma - Jorge de Biasi (Série B) 🟡

16/4 - Coritiba 0 x 0 Novorizontino - Couto Pereira (Série B) 🟡

12/4 - Novorizontino 1 x 0 Volta Redonda - Jorge de Biasi (Série B) 🟢

6/4 - Avaí 1 x 1 Novorizontino - Ressacada (Série B) 🟡

Últimos cinco jogos do Corinthians:

27/4 - Flamengo 4 x 0 Corinthians - Maracanã (Brasileirão) 🔴

24/4 - Corinthians 1 x 0 Racing-URU - Neo Química Arena (Sul-Americana) 🟢

19/4 - Corinthians 2 x 1 Sport - Neo Química Arena (Brasileirão) 🟢

16/4 - Corinthians 0 x 2 Fluminense - Neo Química Arena (Brasileirão) 🔴

12/4 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Alianz Parque (Brasileirão) 🔴

21h30 - CSA x Grêmio - Rei Pelé 🦓🦓🦓

O duelo entre CSA e Grêmio, no Rei Pelé, são entre duas equipes que buscam dias melhores nesta temporada. O Tricolor gaúcho amargou um vice-campeonato gaúcho, e o Azulão fcou fora da decisão do Alagoano, vencido pelo maior rival, o CRB. O fato de o jogo ser em Maceió faz a cotação do "zebrólgo" ser de três emojis, diante de um time que tenta se recuperar sob comando de Mano Menezes. Pode dar zebra.

Últimos cinco jogos do CSA:

26/4 - CSA 2 x 1 Náutico - Rei Pelé (Série C) 🟢

21/4 - ABC 1 x 1 CSA - Frasqueirão (Série C) 🟡

12/4 - CSA 1 x 1 Anápolis - Rei Pelé (Série C) 🟡

19/3 - CSA 1 x 2 Bahia - Rei Pelé (Copa do Nordeste) 🔴

13/3 - CSA 5 x 0 Tuna Luso - Rei Pelé (Copa do Brasil) 🟢

Últimos cinco jogos do Grêmio:

27/4 - Vitória 1 x 1 Grêmio - Barradão (Brasileirão) 🟡

24/4 - Godoy Cruz 2 x 2 Grêmio - Malvinas Argentinas (Sul-Americana) 🟡

19/4 - Grêmio 1 x 1 Internacional - Arena do Grêmio (Brasileirão) 🟡

16/4 - Mirassol 4 x 1 Grêmio - Campos Maia (Brasileirão) 🔴

13/4 - Grêmio 0 x 2 Flamengo - Arena do Grêmio (Brasileirão) 🔴

Pedro Raul foi um dos destaques do título estadual do Ceará. Foto: Baggio Rodrigues/AGIF

Quinta, 1º/5

16h - Operário-PR x Vasco - Germano Kruger 🦓🦓🦓

A queda do técnico Fábio Carille do Vasco, neste domingo, mostrou que a crise no time cruz-maltino é um fato. Por isso, mesmo enfrentando um campeão paranaense que vem tropeçando na Série B, a cotação de zebras é de três emojis. O Operário-PR vive um jejum de quatro jogos sem vencer, sendo que três destas são derrotas. Outro jogo em que a chance de zebra existe, ainda mais pelo fato de o joog ser no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

Últimos cinco jogos do Operário:

26/4 - Coritiba 2 x 0 Operário - Couto Pereira (Série B) 🔴

19/4 - Operário 0 x 0 Paysandu - Germano Krueger (Série B) 🟡

16/4 - Avai 1 x 0 Operário - Ressacada (Série B) 🔴

12/4 - Operário 1 x 2 Goiás - Germano Krueger (Série B) 🔴

4/4 - Criciúma 1 x 2 Operário - Heriberto Hulse (Série B) 🟢

Últimos cinco jogos do Vasco:

27/4 - Cruzeiro 1 x 0 Vasco - Parque do Sabiá (Brasileirão) 🔴

22/4 - Vasco 0 x 0 Lanús - São Januário (Sul-Americana) 🟡

19/4 - Vasco 0 x 0 Flamengo - Maracanã (Brasileirão) 🟡

15/4 - Ceará 2 x 1 Vasco - Castelão (Brasileirão) 🔴

12/4 - Vasco 3 x 1 Sport - São Januário (Brasileirão) 🟢

16h - Brusque x Athletico-PR - Arena Joinville 🦓🦓🦓

No duelo da Região Sul, é o Brusque quem vive melhor fase se comparar com a do Athletico Paranaense. Por ser um dos times invictos que dividem a liderança da Série C, o time catarinense tem chances de supreender o Furacão jogando na Arena Joinville. O Rubro-Negro paranaense vem alternando bons e maus momentos e costuma encontrar dificuldade jogando fora da Ligga Arena. Por isso, a cotação de três zebrinhas.

Últimos cinco jogos do Brusque:

27/4 - Brusque 1 x 0 Ypiranga-RS - Augusto Bauer (Série C) 🟢

20/4 - Brusque 1 x 0 Guarani - Augusto Bauer (Série C) 🟢

12/4 - Ituano 0 x 0 Brusque - Novelli Júnior (Série C) 🟡

6/3 - Olaria 1 x 2 Brusque - Moça Bonita (Copa do Brasil) 🟢

1/3 - Brusque 0 x 0 Chapecoense (4 a 5 nos pênaltis) - Augusto Bauer (Catarinense) 🟡

Últimos cinco jogos do Athletico:

24/4 - Novorizontino 2 x 1 Athletico - Jorge de Biasi (Série B) 🔴

20/4 - Athletico 2 x 0 CRB - Ligga Arena (Série B) 🟢

15/4 - Cuiabá 2 x 1 Athletico - Arena Pantanal (Série B) 🔴

10/4 - Athletico 2 x 1 Criciúma - Ligga Arena (Série B) 🟢

4/4 - Paysandu 1 x 2 Athletico - Mangueirão (Série B) 🟢

18h - Santos x CRB - Vila Belmiro 🦓🦓🦓

Outro time que vive uma fase ruim é o Santos. Já demitiu o técnico Pedro Caixinha, mas ainda não encontrou um substituto: tem contado com o interino Cesar Sampaio. Está com sua maior joia, o atacante Neymar, machucado. Vem de duas derrotas seguidas, a mais recente em casa, neste domingo, para o Bragantino. E o CRB tem feito uma boa Série B, com apenas uma derrota em cinco jogos. Por isso, a cotação de três zebras.

Últimos cinco jogos do Santos:

27/4 - Santos 1 x 2 Bragantino - Vila Belmiro (Brasileirão) 🔴

20/4 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis (Brasileirão) 🔴

16/4 - Santos 2 x 0 Atlético-MG - Vila Belmiro (Brasileirão) 🟢

13/4 - Fluminense 1 x 0 Santos - Maracanã (Brasileirão) 🔴

6/4 - Santos 2 x 2 Bahia - Vila Belmiro (Brasileirão) 🟡

Últimos cinco jogos do CRB:

27/4 - Paysandu 1 x 1 CRB - Mangueirão (Série B) 🟡

20/4 - Athletico 2 x 0 CRB - Ligga Arena (Série B) 🔴

17/4 - CRB 1 x 0 Volta Redonda - Rei Pelé (Série B) 🟢

13/4 - Athletic Club 1 x 2 CRB - Independência (Série B) 🟢

5/4 - CRB 1 x 0 Chapecoense - Rei Pelé (Série B) 🟢

18h30 - Criciúma x Bragantino - Heriberto Hulse 🦓🦓

O encontro entre Criciúma e Bragantino é mais um daqueles em que não se pode dizer que algum resultado seria uma zebra. Sendo no estádio Heriberto Hulse, a chance de o Tigre surpreender existe, mesmo com o time catarinense na 14ª posição da Série B, mais perto da zona de rebaixamento do que da de acesso. O Bragantino deu um salto para a terceira posição do Brasileirão, a um ponto de distância do líder Flamengo, ao vencer o Santos, e pode afastar de vez as duas zebrinhas de cotação.

Últimos cinco jogos do Criciúma:

25/4 - Criciúma 1 x 1 Remo - Heriberto Hulse (Série B) 🟡

21/4 - Novorizontino 1 x 1 Criciúma - Jorge de Biasi (Série B) 🟡

17/4 - Criciúma 4 x 0 Athletic Club - Jorge de Biasi (Série B) 🟢

10/4 - Athletico-PR 2 x 1 Criciúma - Ligga Arena (Série B) 🔴

4/4 - Criciúma 1 x 2 Operário-PR - Heriberto Hulse (Série B) 🔴

Últimos cinco jogos do Bragantino:

27/4 - Santos 1 x 2 Bragantino - Vila Belmiro (Brasileirão) 🟢

20/4 - Bragantino 1 x 0 Cruzeiro - Nabi Abi Chedid (Brasileirão) 🟢

16/4 - Sport 0 x 1 Bragantino - Ilha do Retiro (Brasileirão) 🟢

12/4 - Bragantino 1 x 0 Botafogo - Nabi Abi Chedid (Brasileirão) 🟢

6/4 - Fluminense 2 x 1 Bragantino - Maracanã (Brasileirão) 🔴

20h - Botafogo-PB x Flamengo - Castelão 🦓🦓

As duas zebrinhas da cotação do encontro entre Botafogo-PB e Flamengo têm um motivo de ser. A maratona de partidas do campeão carioca e atual líder do Brasileirão, incluindo jogos em cidades distantes pela Copa Libertadores, pode fazer com que o técnico Filipe Luís poupe alguns jogadores do elenco. O time paraibano, que optou por jogar no Castelão, em São Luís do Maranhão, ainda não perdeu na Série C, e tem alguma chance de surpreender o time rubro-negro.

Últimos cinco jogos do Botafogo:

27/4 - Botafogo 0 x 0 ABC - Almeidão (Série C) 🟡

19/4 - Náutico 0 x 0 Botafogo - Aflitos (Série C) 🟡

12/4 - Botafogo 3 x 0 Confiança - Almeidão (Série C) 🟢

30/3 - Botafogo 1 x 1 Sousa - Almeidão (Paraibano) 🟡

23/3 - Sousa 1 x 0 Botafogo - Marizão (Paraibano) 🔴

Últimos cinco jogos do Flamengo:

27/4 - Flamengo 4 x 0 Corinthians - Maracanã (Brasileirão) 🟢

22/4 - LDU 0 x 0 Flamengo - Casa Blanca (Libertadores) 🟡

19/4 - Vasco 0 x 0 Flamengo - Maracanã (Brasileirão) 🟡

16/4 - Flamengo 6 x 0 Juventude - Maracanã (Brasileirão) 🟢

13/4 - Grêmio 0 x 2 Flamengo - Arena do Grêmio (Brasileirão) 🟢

21h30 - Cruzeiro x Vila Nova - Mineirão 🦓🦓🦓

A vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, fez o time do Cruzeiro respirar e até subir de posição no Brasileirão: agora está em quarto lugar. Na Copa Libertadores ainda não conseguiu pontuar. Mas o Vila Nova, campeão goiano e terceiro colocado na Série B, perdeu apenas quatro vezes nesta temporada e tem boas chances de surpreender, mesmo jogando no Mineirão. Por isso, a cotação de três zebrinhas,

Últimos cinco jogos do Cruzeiro:

27/4 - Cruzeiro 1 x 0 Vasco - Mineirão (Brasileirão) 🟢

24/4 - Palestino 2 x 1 Cruzeiro - Francisco Rumoroso (Sul-Americana) 🔴

20/4 - Bragantino 1 x 0 Cruzeiro - Nabi ABi Chedid (Brasileirão) 🔴

17/4 - Cruzeiro 3 x 0 Bahia - Mineirão (Brasileirão) 🟢

13/4 - São Paulo 1 x 1 Cruzeiro - Morumbis (Brasileirão) 🟡

Últimos cinco jogos do Vila Nova:

25/4 - Vila Nova 1 x 0 Chapecoense - Onésio Alvarenga (Série B) 🟢

20/4 - Vila Nova 2 x 0 Botafogo-SP - Onésio Alvarenga (Série B) 🟢

17/4 - Goiás 2 x 2 Vila Nova - Hailé Pinheiro (Série B) 🟡

12/4 - Vila Nova 1 x 0 Paysandu - Serra Dourada (Série B) 🟢

5/4 - Coritiba 1 x 0 Vila Nova - Couto Pereira (Série B) 🔴