"A abordagem do Palmeiras é verdadeiramente inovadora e emocionante. Ao incorporar os batimentos cardíacos dos jogadores no design frontal, eles conectam a paixão dos torcedores com o desempenho dentro de campo. Além disso, incorporar os batimentos cardíacos dos jogadores no padrão zig-zag da camisa é genial. Essa conexão entre a pulsação do jogo e o design da peça é uma representação visual única da paixão e intensidade que os jogadores trazem para o campo", analisa Barhouch.