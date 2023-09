Dessa forma, o fato da temporada já estar em andamento não será um problema para Tite. Sem clube desde que deixou o comando da Seleção Brasileira após o fim da Copa do Mundo do Catar, o treinador reafirmou algumas vezes o desejo da atuar na Europa. Como não recebeu propostas do Velho Continente que o agradaram, ele mudou de ideia e liberou o seu empresário Gilmar Veloz a negociar com equipes do Brasil.