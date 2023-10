O Goiás terá uma difícil missão nesta segunda (2). O Esmeraldino encara simplesmente o Botafogo, líder do Brasileirão, no Nilton Santos, às 20h. Embora tenha saído vitorioso no confronto do primeiro turno, o time vive uma situação distinta à do rival no campeonato. No entanto, o goleiro Tadeu se mostra confiante. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele reonheceu a dificuldade natural do duelo, mas alertou para o potencial do elenco do Verdão. A entrevista na íntegra pode ser assistida no player acima.