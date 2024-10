Sport encosta na liderança e CRB sai da zona; confira resumo da rodada da Série B

Santos e Sport são os favoritos para levantar a taça da Série B (Foto: Thais Magalhães/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 22:20 • Rio de Janeiro

A 32ª rodada da Série B 2024 trouxe jogos decisivos para a reta final da competição. Entre os grandes destaques, está a fase do Sport Recife, que se manteve na briga pelo acesso com vitória dentro de casa sobre o Botafogo-SP por 3 a 1. A equipe pernambucana chegou a 56 pontos, a mesma pontuação do Santos, atual líder do campeonato, que está em vantagem no saldo de gols (20 a 13). Fabricio Domínguez, Barletta e Julián Fernández marcaram para o Sport. Bernardo Schappo descontou.

Outro fator importante da rodada foi o triunfo do Guarani no clássico contra a Ponte Preta por 1 a 0, no Moisés Lucarelli. O gol de Matheus Bueno, aos 23 minutos do segundo tempo, quebrou a escrita de 15 anos sem vitória do Bugre na casa da Macaca. O Guarani, ainda na lanterna da Série B com 31 pontos, empurrou a Ponte, que tem 34, para o Z4.

Líder do campeonato, o Santos enfrentou a Chapecoense, fora de casa, e foi surpreendido com a derrota por 3 a 2, na última quarta-feira (16). A equipe de Chapecó chegou a 37 pontos, ocupa a décima terceira posição e respira na briga contra o rebaixamento para Série C.

Já o Novorizontino, que está no pelotão de cima da tabela, brigando desde o começo do campeonato pelo acesso para a elite do futebol nacional, perdeu o terceiro jogo seguido e vê a vaga para a Série A cada vez mais ameaçada. A equipe de Novo Horizonte (SP) perdeu por 1 a 0 para o Mirassol, que, com 53 pontos, entrou no G4 e tem um ponto a menos do que o adversário, agora em terceiro lugar.

Os próximos jogos da Série B: Segunda-feira (21) - Chapecoense x Goiás, às 20h; Terça-feira (22) - CRB x Mirassol, às 19h; Santos x Ceará, às 19h; Novorizontino x Avaí, às 21h30m; Vila Nova-GO x Amazonas, às 21h30m; Quarta-feira (23) - Ponte Preta x Brusque, às 19h; Paysandu x Coritiba (19h30m); Botafogo-SP x Ituano; Operário-PR x América-MG, às 21h30m. Quinta-feira (24) - Sport x Guarani, às 21h30m.