Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 14:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Foi divulgado na manhã desta terça-feira (16), pelo jornalista Venê Casagrande, que o Spartak Moscou, da Rússia, entrou em contato com o estafe de Pedro, do Flamengo, e demonstrou interesse na contratação do atacante. No entanto, os representantes do camisa 9 afirmaram que o jogador está feliz no Flamengo e não pretende se transferir ao futebol russo.

O desejo do atacante é de permanecer no rubro-negro carioca, porém, caso o Spartak Moscou envie uma proposta oficial, Pedro irá analisar a oferta, junto ao seu staff. O camisa 9 tem contrato com Flamengo até 31 de dezembro de 2027.

A Bertolucci Sports, que é quem gerencia a carreira de Pedro atualmente, é um grupo com muita entrada na Europa. Por conta disso, é de se esperar que o atacante do Flamengo receba algumas propostas vindas do velho continente, enquanto a janela do verão europeu estiver aberta.

Vale lembrar que o jogador do Mengão já recebeu propostas de times da Rússia no passado, mas, assim como agora, negou todas as ofertas.

Os números do craque em 2024 pelo time Rubro-Negro são excelentes. O atacante já soma 26 gols, 7 assistências em 35 jogos, e é o artilheiro isolado do Brasileirão com 7 gols marcados.

O Flamengo enfrenta o Criciúma, no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão, e conta com o retorno dos quatro uruguaios (Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela), vindos da Copa América, e do ponta Cebolinha (recuperado de uma lesão no quadril).