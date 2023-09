O Serrano vai a campo nesta quinta-feira (28) para continuar a acalentar o sonho de conquistar seu título mais relevante em décadas (veja a história do clube ao fim da nota). Às 20h, no Estádio Luso-Brasileiro, a equipe mede forças com a Portuguesa, no primeiro jogo das semifinais da Copa Rio, competição que dá vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. A missão de desbancar um adversário da elite do Estadual e levar o Leão da Serra a uma conquista que pavimenta caminhos para o cenário nacional também move dois jogadores que são bem familiares.