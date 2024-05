Saiba por que Chapecoense x Ponte Preta foi adiado pela CBF

Ponte Preta não conseguiu embarcar para Santa Catarina devido ao mau tempo (Foto: Marcos Ribolli / PontePress)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 14:35 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o confronto entre Chapecoense x Ponte Preta, que seria realizado neste domingo (19), pela Série B. O motivo foi o mau tempo, pois o elenco da Macaca não conseguiu embarcar para a região sul do país.

A delegação da equipe de Campinas já estava no Aeroporto de Viracopos quando foi informada sobre o cancelamento do voo para Chapecó. Com isso, a partida foi remarcada para segunda-feira (20< às 19h (de Brasília), na Arena Condá.

- Por conta do mau tempo no aeroporto de Chapecó (SC), a delegação da Ponte Preta não conseguiu embarcar na manhã deste sábado (18) para a partida com a Chapecoense que seria realizada neste domingo (19). A partida foi remarcada pela CBF para segunda-feira (20), às 19h - diz a nota do clube.

Os outros confrontos referentes à sexta rodada da Série B seguem inalterados, uma vez que a competição não foi paralisada.