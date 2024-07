Saiba como é o retrospecto do Palestino-CHI contra times do Brasil

(Foto: Javier Torres/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 18:35 • Rio de Janeiro

Palestino e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (18), pelos 16 avos de final da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Municipal de Concepción, no Chile. Saiba como é o retrospecto do time chileno contra equipes do Brasil!

Palestino x times do Brasil

Desde 1978, quando enfrentou o São Paulo na Libertadores, o Palestino já disputou 18 jogos contra equipes brasileiras. Ao todo, são três vitórias, três empates e 12 derrotas. A primeira vitória aconteceu justamente diante do Tricolor, no Morumbi, por 1 a 0. Os outros triunfos foram contra o Flamengo, em 2016 e 2024.

(Foto: Javier Torres/AFP)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Palestino e Cuiabá (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Palestino x Cuiabá

16 avos de final - Sul-Americana

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 18 de julho de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de Concepción, no Chile

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

🟨 Árbitro: Roberto Pérez (PER)

🚩 Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER)

🖥️ VAR: Mlagros Arruela (PER)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALESTINO (Técnico: Lucas Bovlagio)

Rigamonti; Zuniga, Iván Román, Cristian Suárez e Dávilla; Linares, Ariel Martínez e Felipe Chamorro; Carrasco, Jonhathan Benítez e Junior Marabel.

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Filipe Augusto) e Denilson; Jonathan Cafú, Lacerda e Isidro Pitta.