Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 19:11 • São Paulo (SP)

Felipe Bevilacqua, auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), deferiu nesta quarta-feira (20) o pedido suspensivo do Sport sobre os ataques ao ônibus do Fortaleza, e o Leão poderá contar com sua torcida até o julgamento do recurso no Pleno, que não tem data definida. A informação é do ge.

A liberação momentânea não será válida para o clássico desta quarta-feira (20), contra o Náutico, pela Copa do Nordeste. O Sport poderá contar com a sua torcida no duelo contra o Juazeirense, no dia 27 de março, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

João Ricardo foi um dos feridos no ataque do ônibus do Fortaleza por torcedores do Sport (Foto: Divulgação / Fortaleza)

O clube pernambucano havia sido condenado pelo STJD a jogar as próximas oito partidas em casa com portões fechados, além de pagar multa de R$ 80 mil. A denúncia foi baseada no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A defesa do Rubro-Negro se baseou na Lei Geral do Esporte e argumentou que a responsabilidade de garantir a segurança além de cinco quilômetros do estádio é do Estado, não do clube.

