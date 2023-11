Após um longo período sem atuar por conta de uma grave lesão no tornozelo, o meia Jean Lucas voltou para o elenco do Avaí. O jogador, que fez a sua estreia apenas na partida contra o Sport, na 30ª rodada, foi o autor do gol da vitória do Leão no duelo contra a Ponte Preta, disputado no último sábado (04). Jean celebrou o gol marcado e relatou emoção após marcar o tento que deu os três pontos e mais tranquilidade para o Avaí na luta contra o rebaixamento.