Tiquinho Soares lidera a artilharia do Campeonato Brasileiro 2023 com dez gols até aqui. Mas você sabe quais são os maiores goleadores da história do Brasileirão? Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, é o maior artilheiro de todos os tempos do Brasileirão. Foram 190 gols marcados na competição. Ele também foi o maior goleador do Campeonato Carioca, com 284 gols.



Ranking dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro:



Roberto Dinamite - 190 gols

​Fred - 158 gols

Romário - 154 gols

Edmundo - 153 gols

Zico - 135 gols

Diego Souza - 130 gols (em atividade)

Túlio Maravilha - 129 gols

Serginho Chulapa - 127 gols

​Washington - 126 gols

Luís Fabiano - 116 gols