Só no Corinthians, desde sua chegada em 2021, Renato sofreu com quatro lesões, sendo três só neste ano de 2023. A mais grave, foi na partida contra o Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores, onde o atleta teve uma lesão no Menisco e teve que passar por uma artroscopia no joelho, ficando fora dos gramados por quase dois meses.