A princípio o esporte preferido dos integrantes do clube era o críquete. Foi somente após 6 anos que o futebol surgiu. Charles Miller, que nasceu no Brás em 1874, foi enviado para estudar em Southampton na Inglaterra. em 1894, quando retornou, trouxe consigo duas bolas de futebol e o livro de regras do esporte que ele tinha aprendido na Inglaterra.