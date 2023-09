O gol, emoção máxima do jogo de futebol, muda o cenário de qualquer partida, independentemente do momento em que foi marcado. Mas é consenso que balançar as redes no início de uma partida condiciona todo do desenrolar do jogo. Alguns jogadores, no entanto, levam a ideia de marcar um gol logo no começo às últimas consequências, a ponto de marcar os gols mais rápidos da história do futebol.