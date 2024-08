Paolo Guerrero é anunciado por ex-clube como novo reforço

Paolo Guerrero, em ação pela seleção peruana (Foto: MARTIN BERNETTI / AFP via Getty Images)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 23:40 • Rio de Janeiro

Com passagens por Corinthians, Flamengo e Internacional, o atacante Paolo Guerrero foi anunciado, nesta sexta-feira (16), pelo Alianza Lima. O peruano de 40 anos retorna ao clube que o revelou depois de 22 anos longe de casa.

De acordo com a imprensa peruana, o jogador aceitou a proposta por querer estar mais perto da família nesta reta final de carreira.

- De volta para casa. - escreveu Paolo Guerrero, em suas redes sociais.

Muito conhecido por ter atuado em gigantes do Brasil, o atacante fez história com a camisa do Timão ao conquistar o Mundial de Clubes de 2012, fazendo o único gol da final contra o Chelsea. Além do Rubro-Negro e do Colorado, ele atuou pelo Avaí.

Ao encerrar a passagem pelo futebol brasileiro, Guerrero teve passagens apagadas por Racing, da Argentina, e LDU, do Equador, antes de voltar ao seu país de origem.

O camisa 9 pisou nos gramados na última vez no dia 30 de junho, na derrota do Peru para a Argentina, pela Copa América. Em julho, o atacante foi relacionado pelo Universidad César Vallejo para o jogo contra o Alianza Lima, mas não saiu do banco de reservas.