Ônibus do São Paulo é recebido por mar de torcedores na chegada ao MorumBis

Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 25/09/2024 - 21:14 • São Paulo (SP)

Com promessa de estádio lotado, a torcida do São Paulo já começou a festa do lado de fora do estádio MorumBis nesta quarta-feira (25). O ônibus da equipe foi recepcionado por um mar de torcedores que lotavam as ruas laterais ao estádio. O Tricolor encara o Botafogo às 21h30 na busca pela vaga na semifinal da Libertadores.

No jogo de ida, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, aos duas equipes ficaram no 0 a 0. Assim, se o jogo terminar empatado, a decisão irá para os pênaltis.

Com bandeiras, fogos, muita fumaça vermelha e cantos eufóricos de seus torcedores, o ônibus da delegação do São Paulo chegou ao estádio cerca de 1h30 antes da partida.

A escalação do Tricolor já está definida. Zuldedía colocará força máxima contra o Glorioso para tentar seguir na competição.

O retrospecto do confronto entre as duas equipes pode deixar os torcedores do time paulista ainda mais animados. São Paulo e Botafogo se enfrentaram 109 na história e o Tricolor saiu vencedor em 43 oportunidades. Já o time do Rio ganhou 40 e o empate foi o resultado em 26 ocasiões.

Dentro do estádio a animação seguiu a mesma da recepção ao time. A torcida aplaudiu e vibrou quando a escalação da equipe foi anunciada no telão e a entrada dos atletas no gramada para o aquecimento também foi motivo de festa.