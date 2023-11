Vitória enfrenta o Sport pela 37ª rodada do Brasileirão Série B, neste sábado (18), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, Bahia. Enquanto o Leão da Barra quer fazer uma festa linda para a sua torcida, com a conquista do campeonato antecipado, o rubro-negro pernambucano precisa voltar ao G4 para ter o acesso à elite do fuetbol brasileiro. O jogo será realizado às 17h e terá transmissão na televisão aberta com a Band e no pay-per-perview Premiere.