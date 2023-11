Com duas rodadas de antecedência, o Vitória garantiu o acesso para a Série A e o título da Série B. Em 36 partidas, os comandados de Léo Condé venceram 21 partidas, com seis empates e nove derrotas. Com certeza a partida mais marcante da campanha foi na última rodada, quando venceu de virada o Novorizontino por 2 a 1, fora de casa e com direito a gol de pênalti no último lance.