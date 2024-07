‘Novo Cafú’: joia brasileira se transfere para a Premier League por valor recorde

(Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)







Publicada em 01/07/2024 - 13:56

O Wolverhampton, da Inglaterra, já pode contar oficialmente com Pedro Lima, revelado no Sport, a partir desta segunda-feira (1). Vendido em junho para os Wolves, o 'herdeiro de Cafú' acabou de completar 18 anos e a transferência gira em torno dos R$60 milhões.

Chapéu no Chelsea

Para contar com o lateral, os lobos precisaram chapelar o Chelsea, que já tinha tudo acertado com a promessa. no Brasil, Pedro chegou a fazer testes em Fluminense, São Paulo e Flamengo.

Além de ser alvo dos Blues, Pedro também chegou a despertar o interesse do Real Madrid, mas as conversas não chegaram a avançar. Entretanto, sua compra já era tratada como finalizada em Londres, e os valores chegaram a ser divulgados: seriam R$ 43,8 milhões fixos, mais possíveis R$ 17,5 milhões através de bônus.

Pedro Lima subiu para o profissional do Sport depois de se destacar na base, incluindo a disputa da Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira em 2023. No ano, pela equipe principal do Leão, são 26 jogos, com dois gols e duas assistências.