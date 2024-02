- O Monsoon é um clube extremamente novo, mas que já mostrou muita competitividade e maturidade logo no primeiro ano em que disputou a Série A-2. Venceu a Série B de forma invicta e conta com uma excelente estrutura para seus profissionais. Sei que tenho uma grande responsabilidade pela frente, mas estou extremamente confiante com tudo que me foi passado. Chego para somar e ajudar o clube a conquistar o tão sonhado acesso - disse Bruno Coutinho.