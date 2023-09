O Londrina, agora no comando do técnico Roberto Fonseca, poderá contar com os retornos do zagueiro Rafael Vaz e do atacante Paulinho Moccelin, que cumpriram suspensão contra o Ceará e voltam a ficar à disposição. No entanto, o volante Fabrício Baiano foi substituído com dores no início do primeiro tempo na última rodada e teve constatada uma lesão muscular na coxa. Dessa forma, ele deve ser vetado pelo departamento médico.