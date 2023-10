O Vitória fez valer o mando de campo e venceu o Guarani, por 2 a 0, no Barradão, e se mantém na liderança isolada da Série B. Os gols foram marcados por Léo Gamalho e Wagner Leonardo, um em cada tempo. O Leão ainda teve o jogo facilitado com a expulsão do volante do Bugre, Matheus Bueno, aos 26 minutos do primeiro tempo.