Lateral mais decisivo da década no Brasileirão, Reinaldo lidera novato Mirassol

Poucas histórias no cenário atual do futebol brasileiro são tão impressionantes quanto a da ascensão do Mirassol, que estreia no Brasileirão neste sábado (29), às 18h30, contra o Cruzeiro no Mineirão. Em apenas cinco anos, o clube do interior paulista deixou de ser um time sem divisão nacional para, em 2025, ano de seu centenário, disputar a Série A pela primeira vez.

Para a estreia na elite do futebol do país, o Leão da Alta se reforçou com nomes com experiência comprovada. O principal deles é o lateral-esquerdo Reinaldo, jogador de sua posição que mais participou em gols no Campeonato Brasileiro desde 2016.

O jogador de 35 anos, ex-São Paulo e Grêmio, chegou ao Leão em janeiro deste ano e teve impacto imediato ao ser um dos destaques da campanha no Paulistão, sendo eleito para a seleção da rodada por duas vezes e contribuindo com um gol e duas assistências para a equipe que caiu nas quartas de final para o campeão Corinthians. Agora, Reinaldo volta suas atenções para a disputa de seu 14º Brasileirão seguido e espera usar sua experiência e o retrospecto de ser o lateral mais decisivo da Série A a favor do novato Mirassol.

Desde 2016, Reinaldo soma números impressionantes que o colocam com folga como o lateral-esquerdo que mais participa em gols na primeira divisão brasileira. Em suas nove campanhas neste período, jogando por Ponte Preta, Chapecoense, São Paulo e Grêmio, o camisa 6 foi o jogador de sua posição que mais fez gols (30, contra 26 do segundo colocado Fábio Santos), mais deu assistências (36, contra 19 de Bruno Pacheco) e, claro, que mais participou de gols (66, contra 38 de Fábio Santos e 29 de Guilherme Arana, que completam o top 3).

— São números que mostram a consistência do meu trabalho ao longo da carreira e que condizem com o meu estilo de jogo. Sou um lateral ofensivo, que sempre procura contribuir para os gols com cruzamentos, passes e lançamentos, mas também com finalizações. Aqui no Mirassol não vai ser diferente — analisa Reinaldo.

— Mas sou uma peça da engrenagem. Nunca conquistei nada sozinho e estou aqui a serviço da equipe, que tem muita qualidade e outros excelentes jogadores — diz o lateral.

Sobre a temporada 2025, o jogador vê semelhanças com o que já viveu em 2016 e 2017, quando atuou por empréstimo pela Ponte Preta e pela Chapecoense e, com 7 gols e 13 assistências, foi decisivo para que as equipes, inicialmente dadas como favoritas ao rebaixamento, fizessem suas melhores campanhas no Brasileirão de pontos corridos em toda a história - em ambas as ocasiões, Ponte e Chape terminaram o campeonato na 8ª colocação.

— Realmente dá para fazer essa comparação. Tanto na Ponte como na Chape o objetivo principal era a permanência na Série A, mas nós ganhamos entrosamento e embalamos para fazermos duas campanhas que podemos chamar de históricas — diz Reinaldo.

— É natural que o Mirassol, por estar estreando na primeira divisão, tenha como foco evitar o rebaixamento. Mas tenho confiança que nós vamos mostrar que viemos para ficar, a começar pela estreia contra o Cruzeiro — completa o lateral.

