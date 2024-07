Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Juventude e Internacional se enfrentam neste sábado (13), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O duelo terá transmissão do Amazon Prime. No primeiro duelo, vitória do Juventude por 2 a 1.

➡️ Assista no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Juventude e Internacional (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude x Internacional

Copa do Brasil - 3ª fase (volta)

🗓️ Data e horário: sábado, 13 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Anfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Amazon Prime

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Brigida Cirilo Ferreira

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas (Abner), Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto.

INTERNACIONAL (Técnico: Pablo Fernandez - interino)

Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando e Thiago Maia; Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Valencia.