Na sua segunda participação, contra o CRB, o resultado negativo teve como ponto de esperança o fato de que Juan, vindo do banco de reservas, trouxe dinâmica interessante ao sistema ofensivo do Tigrão.



Precisando voltar a vencer, o Vila pode contar com a boa fase do jovem atacante e, consequentemente, usá-lo como titular pela segunda vez no Brasileirão da Série B. Até o momento, segundo dados do portal estatístico 'Sofascore', Juan tem média por partida de 1,5 finalizações, 2,5 bolas recuperadas e 0,8 faltas sofridas.



O Vila volta a campo na próxima sexta-feira (8), a partir das 18h (de Brasília), contra o Ituano, pela 27ª rodada da Série B. Em caso de vitória, o clube de Goiânia pode retornar ao G4 da competição.