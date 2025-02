Líder do Grupo B e único invicto do Campeonato Gaúcho, o Inter vai a Ijuí enfrentar o São Luiz nesta quarta (12) em busca de confirmar a classificação à semifinal do Estadual. Para garantir uma vaga entre os quatro melhores do Gauchão, basta vencer o jogo marcado para às 22h (de Brasília).

➡️Confira a classificação do Campeonato Gaúcho

O Campeonato Gaúcho é disputado por 12 equipes, divididas em três chaves. Na primeira fase, cada time disputa oito jogos, diante dos integrantes dos outros dois grupos. Ao final do turno, o primeiro colocado de cada chave, além do 2º colocado com melhor campanha, garante uma das vagas na semifinal.

Com 14 pontos em seis jogos, o Internacional garantirá a classificação antecipada se superar o São Luiz porque não poderia mais ser alcançado por nenhum segundo colocado. Mas a meta do time é vencer os dois últimos confrontos — no sábado (15) enfrenta o Monsoon no Beira-Rio — para tentar ficar com a melhor campanha geral, o que levaria uma eventual finalíssima de campeonato para a casa colorada.

Atualmente, o líder geral do Gauchão é o Juventude, que tem 15 pontos em seis partidas. A única derrota da equipe de Caxias do Sul foi para o próprio Internacional, por 2 a 0, na segunda rodada.

Inter deve repetir escalação do Gre-Nal diante do São Luiz

Como de costume, o técnico Roger Machado não divulgou a escalação do Inter para enfrentar o São Luiz nesta quarta-feira. A tendência, contudo, é que ele repita o time que iniciou o Gre-Nal 444, no sábado (8).

Assim, o Inter deve enfrentar o São Luiz com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wanderson e Alan Patric; Wesley e Borré. Bruno Henrique, que costuma ser a primeira opção para a vaga de Thiago Maia, está suspenso. Ele levou o 3º cartão amarelo diante do Grêmio.