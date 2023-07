Neste Brasileirão, segundo o Transfermarkt, o Internacional é o clube que mais utilizou jogadores estrangeiros, com oito. Corinthians, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Athletico e Vasco colocaram em campo sete jogadores estrangeiros. Já o time com menos jogadores em campo nascidos fora do Brasil, são Cruzeiro e Goiás, com um atleta cada.