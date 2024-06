FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (30), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, com transmissão da Globo e do Premiere (clique aqui para assinar o Premiere pro 30 dias grátis!). Os dois times estão na zona de rebaixamento e precisam da vitória.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Grêmio e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLUMINENSE

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi e Pepê; Edenilson, Cristaldo e Gustavo Nunes; Pavon.

FLUMINENSE (Técnio: Marcão - interino)

Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires e Ganso; Terans, Keno e Cano.