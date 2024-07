Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 22:39 • Rio de Janeiro

O Criciúma e Fortaleza empataram 1 a 1, no Majestoso, na noite desta quarta-feira (24), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O gol do Tigre foi marcado por Miguel Trauco no primeiro tempo, e o do Leão por Lucero, no segundo.

Marinho comemora assistência no gol de empate de Lucero, contra o Criciúma. (Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC)

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x Fortaleza

Brasileirão - 19ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

📺 VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)



⚽ Gols: Miguel Trauco (21' do 1ºT) e Lucero(17' do 1ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Titi (FORT);

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencatti)

Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Meritão, Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Éder.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe; Pedro Augusto, Lucas Sasha e Machuca; Yago Pikachu, Moisés e Lucero.