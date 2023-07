Foi com muita emoção. Em uma partida equilibrada, o Monsoon se garantiu nas semifinais da Série a-2 do Gauchão ao bater o tradicional time do Pelotas por 4 x 3 nas penalidades após vitória por 1 a 0 no tempo normal. Coube ao goleiro Gabriel, do Trovão da Zona Sul, o destaque absoluto do confronto ao vencer quatro cobranças decisivas, uma delas do experiente atacante Walter, ex-Internacional.