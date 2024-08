Fortaleza vence o Bragantino e assume a liderança do Brasileirão

(Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 20:35 • Bragança Paulista (SP)

O Fortaleza venceu por 2 a 1 o RB Bragantino, no Nabizão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza abriu o placar, com Pochettino. No entanto, Lincoln empatou a partida ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Breno Lopes fez o gol da vitória para o Lion, após revisão do VAR.

Como foi a partida?

Fortaleza fez o primeiro gol aos 26 minutos, com Pochettino, após falha de Douglas Mendes na saída de bola do Bragantino. Pouco tempo depois, Vinicinho foi derrubado dentro da área por Pochettino, e o árbitro Alex Gomes marcou pênalti. O meia do Bragantino, Lincoln, converteu e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o time de Bragança Paulista controlou a partida até os instantes finais. Porém, no minuto final do jogo, o Lion aproveitou um contra-ataque e Breno Lopes recolocou o Fortaleza na frente no placar. O gol foi validado, após o VAR verificar um possível impedimento.

E agora?

Com o resultado, o Fortaleza assume a liderança do Brasileirão, com 45 pontos conquistados. Vale lembrar que o vice-colocado tem um jogo a menos e pode recuperar a 1ª colocação, caso vença o Flamengo, no domingo (18). Já o Bragantino permanece na 11ª posição do campeonato, com 27 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 x 2 FORTALEZA

BRASILEIRÃO - 23ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 17 de agosto de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

⚽ ESCALAÇÕES

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Fabrício; Hurtado, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Raul, Jhon Jhon e Lincoln; Gustavinh, Vinicius e Borbas.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; José Welison e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Pochettino e Moisés; Renato Kayzer.