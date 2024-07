Flamengo x Palmeiras: rivais se enfrentarão três vezes em 12 dias; entenda

Flamengo e Palmeiras se enfrentam três vezes em um intervalo de 12 dias pela Copa do Brasil e Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras se enfrentam três vezes em apenas 12 dias, sendo duas pelo torneio mata-mata e uma pelo Brasileirão. Os confrontos são vividos com grande expectativa por parte dos torcedores de ambos os clubes.

No dia 31 de julho, o Rubro-Negro enfrenta o Verdão pelo jogo de ida da Copa do Brasil, enquanto o duelo de volta está marcado para o dia 7 de agosto. Na sequência, as equipes se enfrentam no Maracanã no dia 11 de agosto pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Todos os jogos são tratados como decisivos por ambas as equipes. Enquanto o torneio mata-mata vale classificação às quartas de final, a partida pelo Brasileirão pode ser decisiva para os rumos de ambos os times na competição em busca do título.

Entre os confrontos da Copa do Brasil, o Flamengo viaja para encarar o São Paulo no dia 3 de agosto e pode ficar pela capital visando o jogo de volta contra o Palmeiras. Por outro lado, o Verdão encara o Internacional fora de casa no dia 4 de agosto.

Sequência do Flamengo

Flamengo x Palmeiras - 31/07 - Copa do Brasil (Ida)

São Paulo x Flamengo - 03/08 - Brasileirão

Palmeiras x Flamengo - 07/08 - Copa do Brasil (Volta)

Flamengo x Palmeiras - 11/08 - Brasileirão

Sequência do Palmeiras

Flamengo x Palmeiras - 31/07 - Copa do Brasil (Ida)

Internacional x Palmeiras - 04/08 - Brasileirão

Palmeiras x Flamengo - 07/08 - Copa do Brasil (Volta)

Flamengo x Palmeiras - 11/08 - Brasileirão