⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, Flamengo e Fluminense fizeram um clássico sem muitas emoções. Nos primeiros minutos, o Tricolor teve um gol anulado com Thiago Santos, que estava impedido, enquanto o Rubro-Negro pouco ameaçou o gol defendido por Fábio.



Na segunda etapa, o Flamengo voltou com uma postura mais agressiva e abriu o placar cedo com Pedro aproveitando cruzamento rasteiro de Ayrton Lucas e batendo de primeira para estufar as redes. Sem sofrer riscos e pouco incomodado com as substituições feitas por Fernando Diniz, o Rubro-Negro ampliou o marcador com Cebolinha tendo espaço da intermediária e soltando uma bomba para o fundo do gol.