Equador x Venezuela: qual é o histórico do confronto?

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 22/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Equador e Venezuela se enfrentam neste sábado (22), às 19h, em jogo válido pela primeira rodada do grupo B da Copa América 2024. Veja quem leva a vantagem no confronto direto entre as equipes!

Estatísticas gerais de Equador x Venezuela

Ao longo da história, Equador e Venezuela já se enfrentaram em 32 oportunidades, todas por Eliminatórias, amistosos e Copa América. No geral, são 15 vitórias do Equador, seis empates e 11 vitórias da Venezuela. Jogando em campo neutro, a vantagem também é do Equador, com três vitórias, um empate e uma derrota.

No último encontro entre as equipes, empate por 0 a 0 em Quito. Os venezuelanos não vencem desde 2001.

✅ FICHA TÉCNICA

EQUADOR E VENEZUELA

COPA AMÉRICA - GRUPO B - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Levi's Stadium, na Califórnia (EUA)

📺 Onde assistir: Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

EQUADOR (Técnico: Félix Sánchez)

Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho e Piero Hincapie; Joao Ortiz e Moisés Caicedo; John Yeboah, Kendry Páez e Jeremy Sarmiento; Enner Valencia

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)

Rafael Romo; Miguel Navarro, Christian Makoun, Angel e Alexander González; Cristian Cásseres, José Martínez e Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo e Salomón Rondón